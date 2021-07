Se la Colombia è in semifinale di Copa America, lo deve soprattutto al suo portierone. David Ospina è il gran protagonista del quarto di finale contro l’Uruguay, terminato ai calci di rigore dopo uno scialbo 0-0. L’estremo difensore azzurro è il migliore in campo perché nella lotteria finale riesce a parare ben due penalty, uno a Gimenez e un altro a Vina. La Colombia non ne sbaglia nessuno, quattro su quattro, e vola in semifinale.

da TMW