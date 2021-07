Il 12 luglio le visite mediche al Konami Training Center, ma non per tutti

Tre giorni di visite mediche e test atletici al Konami Training Center di Castel Volturno e poi giovedì 15 luglio la partenza per il ritiro di Dimaro. Si avvicina il via della nuova stagione per il Napoli e Spalletti, eccezion fatta per Insigne, Di Lorenzo, Meret, Fabian Ruiz, impegnati martedì nella semifinale degli Europei, Mertens che ha perso con il Belgio contro l’Italia, Ospina impegnato con la Colombia in coppa America e Lozano che sarà in campo da sabato prossimo con il Messico nella Golden Cup ,avrà tutti gli altri della scorsa stagione subito a disposizione. Fonte (Il Mattino)