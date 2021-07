Gianluca Rocchi, il nuovo designatore della CAN: “Cosa cambierà? Poco…”

Alla Conferenza Stampa della Figc, per la presentazione dei nuovi ruoli dei responsabili e dei componenti degli organi tecnici nazionali dell’Aia, Gianluca Rocchi, il nuovo designatore della CAN:

“Per me è una nuova partenza per un’esperienza, che fino a qualche tempo fa non immaginavo. La vedo come una sfida personale, credo moltissimo nella formazione e sarà formativa anche per me. Sarà esperienza bella che condividerò con gli altri colleghi. Cosa cambierà con la mia Can? Poco, so come lavorava la vecchia commissione perché ne facevo parte. Non è la Can di Rocchi ma di tutti, dobbiamo dare un servizio che deve essere al top. Il gruppo unito è la nostra forza. Per quanto riguarda la sala Var siamo a buon punto. Non so se riusciremo ad iniziare da inizio stagione, ma sarà comunque una bella svolta. Ci darà un bel vantaggio, oltre alla qualità della logistica”.

Fonte: Ansa