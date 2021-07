Euro 2020 – Italia-Spagna, Enrique cerca i difetti azzurri

L’Italia di mancini affronterà martedì sera la Spagna di Luis Enrique al Wembley Stadium per la semifinale di Euro 2020. Il commissario tecnico iberico Luis Enrique è al lavoro per cercare i difetti della nazionale di Roberto Mancini, finora grande protagonista del torneo continentale. “Ci prepariamo al meglio” ha scritto l’ex allenatore della Roma su Twitter, pubblicando una foto di una sessione video, con doppio monitor, per studiare gli azzurri. Martedì sera Luis Enrique dovrebbe recuperare Laporte in difesa, ma non avrà Sarabia, rimpiazzato da Dani Olmo).

CdS