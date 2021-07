E’ lui l’uomo chiave di Mancini, è Insigne l’uomo dell’ Europeo!

Forse non metterà mai tutti d’accordo, Lorenzo Insigne, ma al momento, francamente, poco importa. I suoi sono numeri straordinari in questo Europeo 2020. Il napoletano, autore venerdì sera di una prestazione da urlo, ha anche fatto stabilire un particolare record: come riportato da Opta Italia, infatti, il capitano del Napoli è il giocatore più coinvolto per quanto riguarda le conclusioni verso la porta. Uomo chiave di Mancini, Insigne è stato protagonista di 25 conclusioni nel torneo, di cui 14 tiri verso la porta e 11 occasioni create per i compagni, più di ogni altro giocatore della competizione finora.

IlMattino.it