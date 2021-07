De Laurentiis e Spalletti, toccata e fuga “di lavoro” ad Ischia

Estate inoltrata, ormai. Restrizioni sì, ma anche voglia di mare e di qualche ora di vacanza e le isole del golfo sono un richiamo notevole. Ischia la fa da padrona. Circa quarantamila gli sbarchi del week end. Al Regina Isabella arrivano anche Aurelio De Laurentiis e il neo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti per una “toccata e fuga” organizzata soprattutto per mettere a punto – in uno scenario rilassante e da favola come quello di Lacco Ameno – una serie di dettagli organizzativi.