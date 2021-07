Belgio-Italia vista in tv da oltre 17 milioni di spettatori Share: 73,4%

Tutti attaccati alla tv per seguire la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Grandi ascolti Rai venerdì per la partita Belgio-Italia agli Europei 2020 valida per l’accesso alla semifinale: gli spettatori sintonizzati su Rai1 sono stati quindici milioni 483mila, con uno share del 65,2%. Un ascolto superiore a quello registrato dalla precedente partita degli azzurri valida per l’accesso ai quarti, contro l’Austria: gli spettatori in quell’occasione erano stati tredici milioni 265mila con uno share del 61,1%. Su Sky Sport 1 Belgio-Italia ha totalizzato invece 1.956.000 telespettatori, con uno share dell’8,2%. Sommando i dati di Rai e Sky, lo share complessivo ha raggiunto il 73,4%: un vero boom di ascolti per un totale di 17.439.000 telespettatori.

Fonte: CdS