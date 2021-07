Barella su Spinazzola: “Non possiamo far altro che renderlo orgoglioso e giocheremo per lui”

Niccolò Barella, centrocampista della Nazionale Italiana, ha parlato a due giorni dalla semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Fra le altre cose, il giocatore si è soffermato a parlare dell’infortunio subito dal suo compagno Leonardo Spinazzola, che lo ha portato fuori dalla competizione.

“Non festeggiare perchè è successo qualcosa ad un tuo compagno è stato difficile. E’ stato il primo gol per il quale non ho esultato a fine partita. Il calcio dà e toglie tanto, purtroppo fa parte del nostro lavoro. Non possiamo far altro che renderlo orgoglioso e giocheremo per lui”.