Barella elogia Jorginho: “E’ un fenomeno, non sbaglia mai”

Niccolò Barella, centrocampista della Nazionale Italiana ha parlato dal ritiro degli azzurri, a due giorni dalla semifinale di Euro 2020 contro la Spagna.

“Hanno avuto grandi campioni come Xavi e Iniesta. Oggi c’è Busquets che è uno dei migliori al mondo. Poi ci sono Pedri e Koke. Sarà una bella partita e cercheremo di battere il loro centrocampo e, soprattutto, di battere la Spagna. Facciamo un lavoro importante per la squadra. La nostra forza è il gruppo ed è il valore che cercheremo di portare fino alla fine del torneo Il centrocampo è il reparto dove passa il gioco, Jorginho e Verratti sono due fenomeni e cercano di far girare la squadra. Io penso a farmi trovare pronto in fase d’inserimento”.

Proprio dell’ex azzurro Jorginho dice: “Non sbaglia mai, lo fa raramente, è difficile dire che poteva fare meglio o in un altro modo. Ognuno fa il suo gioco, si può sempre far meglio o peggio ma il calcio è così: Jorginho raramente fa male o peggio”.