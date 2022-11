Il Messico, in attesa di giocare la Golden Cup, ha disputato l’amichevole contro la Nigeria, dove era assente Victor Osimhen, pronto e carico per i due ritiri di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Per i nordamericani arriva un successo per 0-4. In gol Herrera con una doppietta, Funes, su assist di Lozano e infine Dos Santos. Messico in grande forma per il prossimo torneo e con un “Chucky” che ha disputato novanta minuti.

