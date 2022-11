AdL si “congratula” con Insigne. Spalletti vuole la sua permanenza. La situazione del rinnovo del capitano

La sfida dei quarti di finale di Euro 2020 tra il Belgio e l’Italia, ha confermato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che Lorenzo Insigne è davvero un grande calciatore. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si congratula: “Gol fantastico. Molto attento e concentrato, complimento davvero”. Il nuovo allenatore Luciano Spalletti ha fatto intendere che vuole la sua permanenza, ma la trattativa per il rinnovo sarà davvero lunga e complessa. L’entourage del giocatore e il patron del club azzurro, si siederanno attorno ad un tavolo dopo la manifestazione europea e le intenzione del capitano del Napoli saranno molto chiare. Vuole un ingaggio superiore ai 5 milioni attuali, mentre AdL, come riporta il Corriere dello Sport, vorrebbe scendere economicamente. In più la proposta di Lorenzo Insigne sarebbe quella di gestire gli interi diritti d’immagine, aspetto che al Napoli non piace per nulla. La priorità però delle parti è la voglia di restare, compreso i tifosi e del mister di Certaldo. Toccherà alle parti in causa andare incontro alle esigenze dell’altro, ma sarà un’estate calda.

Factory della Comunicazione

La Redazione