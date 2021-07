SSCN – Il Napoli e gli auguri a Spinazzola. “Forza Leonardo!”

Anche la SSCN si è associata a quanti in queste ore hanno fatto gli auguri a Leonardo Spinazzola dopo l’infortunio di ieri sera. Il centrocampista della Roma e della Nazionale Italiana infatti, ieri sera nel corso della partita Belgio-Italia, dopo un brutto movimento della gamba è dovuto uscire dal campo, in lacrime ed in barella. L’esito degli esami purtroppo hanno riscontrato la rottura del tendine d’Achille, che lo porterà inevitabilmente fuori da Euro 2020. Il Napoli, dal suo profilo Twitter ha voluto augurare un presto ritorno in campo al giocatore.

Forza Leonardo 💪

Ti aspettiamo di nuovo in campo! pic.twitter.com/Nwla0MQYYB — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 3, 2021