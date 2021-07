Spinazzola lascia il ritiro azzurro, torna a Roma per gli accertamenti

Una serata magica quella di ieri per l’Italia, resa amara solo dal brutto infortunio di Leonardo Spinazzola. Si è pensato a una rottura del tendine d’Achille, ma arrivano nuovi aggiornamenti. All’ora di pranzo, il terzino azzurro verrà accompagnato dal professor Andrea Ferretti a Roma per svolgere gli accertamenti necessari dopo l’infortunio. Ufficialmente, il calciatore della Roma lascerà il ritiro della Nazionale e – in caso di conferma della diagnosi – rientrerà direttamente a disposizione del club, siccome avrà ufficialmente terminato in anticipo i suoi Europei. Dopo aver vinto due volte il premio di Man of the Match in cinque gare di Euro 2020 giocate (contro Turchia e Austria) e dopo aver attirato le attenzioni di tutti, Leonardo Spinazzola sembra davvero costretto a fermarsi, lasciando tutto ai suoi compagni.

gianlucadimarzio.com