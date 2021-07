Spalletti/Giuntoli: per il mercato, il contatto tra i due è quotidiano

Luciano Spalletti, sta cominciando ad organizzare il suo lavoro. E’ in città, si è sistemato in albergo in attesa di poter usufruire della casa già scelta, a Posillipo. In vista degli impegni e degli appuntamenti già fissati, come il ritiro a Dimaro Folgarida che durerà fino al 25 luglio e l’amichevole del 31 luglio in casa del Bayern Monaco, cui seguirà dal 5 al 15 agosto il secondo ritiro a Castel di Sangro, Spalletti già da tempo si sente ogni giorno con il ds Giuntoli per organizzare la campagna acquisti. Lo riporta la redazione di Sportmediaset.