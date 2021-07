EURO2020 – ITALIA, Panchina: Cristante e Belotti entrano e si sacrificano per l’Italia

Subentrare a gara in corso non è mai facile. Non tutti hanno le caratteristiche di “impact player”. Cioè di calciatore che sposta gli equilibri, con ingressi dalla panchina. Entrare poi in un Italia-Belgio, con il risultato in bilico…Eppure tanta sostanza. Tanta volontà. Tanti duelli fisici. Tanto gioco aereo. Tante botte. Prese e date…In poche parole, ecco il tipo di apporto di questi altri ragazzi, con la giusta mentalità. Che rendono, la Nazionale italiana, completa. Di molteplici caratteristiche. E, di conseguenza, molto competitiva:

CRISTANTE 6 – A far legna al posto di Verratti. Utile.

BELOTTI 6 – Dentro per Immobile e per aiutare i compagni. Utile.

EMERSON N.G. – Nel finale per Spinazzola. Attento.

BERARDI N.G. – In campo per Insigne. Lucido.

TOLOI N.G. – Gioca il recupero nel 3-5-2. Solido.

