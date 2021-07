Ospina sul mercato, tre le opzioni di Giuntoli

Se dovesse andare via Ospina arriverebbe un nuovo portiere che farebbe il secondo di Meret, scelto come titolare per la prossima stagione. Per il colombiano aveva mostrato interesse l’Atalanta che però ieri ha chiuso ufficialmente l’acquisto di Musso dall’Udinese. Il Napoli intanto ha avviato un discorso con Vaclik, portiere della nazionale della Repubblica Ceca, 32 anni, che si è svincolato a parametro zero dal Siviglia: il club azzurro dovrà decidere se proseguire l’operazione e portarla a termine o se puntare su altre possibili soluzioni come secondo (tra queste Sirigu e Sepe). Ma le trattative prenderanno corpo solo se si concretizzerà la cessione di Ospina. R. Ventre (Il Mattino)