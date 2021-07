Ore 21,00 – Euro 2020: Ucraina/Inghilterra, le probabili formazioni

Il ct Shevchenko – «L’Inghilterra è una grande squadra, non solo nei titolari ma anche nelle riserve – le parole di Andriy Shevchenko – Ha una rosa molto larga, con un fantastico staff tecnico. Siamo pienamente consapevoli del livello di difficoltà che ci attende: sono una squadra alla quale è praticamente impossibile fare gol, ma questo non ci deve spaventare. Al contrario ci deve motivare, perché nel calcio come d’altronde nella vita non c’è nulla di impossibile. Giocheremo col cuore per rendere felice e orgogliosa la nostra gente».

Il ct Southgate– «Appena rientrati nello spogliatoio, dopo la vittoria contro la Germania, i giocatori già parlavano della partita di sabato, mi ha fatto molto piacere – ha raccontato Gareth Southgate – L’ultima vittoria di Wembley è arrivata al termine di una prestazione straordinaria dei miei ragazzi, ma è costata moltissimo a livello fisico e mentale. La cosa più importante in questi ultimi giorni è stato riposare per recuperare un livello adeguato. Da qui in avanti però non è concesso il benché minimo errore, saranno i dettagli a decidere la nostra sorte».

Fonte e grafico C dS