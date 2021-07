Nella lista di Spalletti c’è il 10 dell’Italia, però si può sacrificare Fabian

Ieri è stato lo Spalletti-day, prima la visita al Konami Training Center di Castel Volturno, per visionare le strutture. A seguire si è andati all’Hotel Britannique per discutere di mercato con De Laurentiis, il figlio Edo e il d.s. Cristiano Giuntoli. Nella chiacchierata di ieri si è evinto che nella lista cessioni, l’unico sacrificabile, con 50 milioni, è Fabian Ruiz. Invece negli intoccabili: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Zielinski, Mertens, Osimhen, Lozano, ma anche Lorenzo Insigne. Il capitano ha la questione del rinnovo, ma è un calciatore al quale il tecnico di Certaldo non può prescindere. In teoria anche Koulibaly, vista la sua esperienza, ma si vedrà se arriveranno offerte. Come sempre per il club partenopeo prima vendere e poi comprare.

La Redazione