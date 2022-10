L’idea di Spalletti, Malcuit vice Di Lorenzo. A sinistra nome nuovo dalla Svezia. Ghoulam resta nell’organico

Prima le operazioni in uscita, poi quelle in entrata, o comunque di pari passo. Novità in vista per quanto riguarda i terzini sinistri: il Napoli lavorerà per arrivare a Emerson Palmieri del Chelsea e intanto il Galatasaray si è fatto avanti per Mario Rui. Partito il discorso con il club turco, trattativa da portare avanti tra i due club (offerta da 5 milioni) per trovare un’intesa e trattativa da definire anche con il terzino portoghese.La sua uscita farebbe poi scattare l’assalto a Emerson Palmieri, la formula sulla quale si potrebbe andare a ragionare sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto (vista la valutazione alta tra i 15 e i 20 milioni) anche se sono diversi i terzini monitorati dal direttore sportivo azzurro Giuntoli, tra i quali Reinildo Mandava del Lille, che però potrebbe rinnovare con il club francese, e Gudmundsson, svedese del Groningen seguito anche dal Milan. L’altro terzino sinistro in organico è l’algerino Ghoulam che dopo l’operazione al legamento crociato del ginocchio dell’8 marzo riprenderà a Dimaro gli allenamenti in gruppo. Coperte le due caselle di terzino a destra con Di Lorenzo e Malcuit tornato per fine prestito. R. Ventre (Il Mattino)

