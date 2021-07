Italia per la prima volta in ginocchio, mentre a Roma, Casapound…

Tutti i giocatori di Italia e Belgio si sono inginocchiati contro il razzismo, prima del fischio di inizio del quarto di finale di Euro 2020. Per gli azzurri è la prima volta tutti insieme, perchè la linea scelta dalla squadra è stata quella di inginocchiarsi in caso di richiesta all’Uefa da parte dell’avversario, come segno di solidarietà e sensibilità al tema della lotta alla discriminazione. Cinque giocatori si erano inginocchiati prima della partita contro il Galles, ultima del gruppo A disputata all’Olimpico. La vicenda ha creato notevoli polemiche e ieri, a Roma, c’è stato un nuovo episodio. Un giocatore della Nazionale raffigurato in puro stile ventennio che fa il saluto romano e resta in piedi davanti al pallone: il disegno, comparso nel Rione Monti la notte scorsa, era firmato dal Blocco Studentesco, il movimento giovanile di CasaPound, e manifestava la netta opposizione dei “fascisti del Terzo millennio” nei confronti del gesto dell’inginocchiamento contro il razzismo, nato negli Usa a sostegno del movimento Black Lives Matter.

