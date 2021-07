Il Magnifico, una notta da principe, anzi da re: Insigne star of de match

Il suo marchio di fabbrica: un gol bellissimo di Insigne, una magia, un colpo spettacolare firmato contro il Belgio, Lorenzo premiato come star of de match. Il gol numero 10 in nazionale del numero 10 dell’Italia in 45 presenze: Lorenzo il Magnifico «Ho avuto l’occasione di puntare Tielemans che era ammonito, ho visto lo spazio per calciare e ho tirato, merito dei compagni che mi danno fiducia. E’ uno dei gol più importanti con la maglia della Nazionale: sono contento perché siamo andati in semifinale, abbiamo fatto una gran prova di squadra. Soffriamo tutti insieme, il mister ha creato un gran gruppo, questo gran spirito», ha aggiunto. Una notte magica per Insigne dopo la prova non brillante negli ottavi di finale contro l’Austria. Lorenzo fa sempre la cosa giusta, scarica il pallone rapidamente al compagno più vicino, cambia gioco quando serve, punta l’avversario quando c’è la possibilità, garantisce equilibrio, e sfrutta al meglio lo spazio a disposizione, generosissimo anche in fase difensiva e sempre nel vivo del gioco. Dopo la grande avventura in Nazionale, Insigne parlerà con il presidente De Laurentiis. Una situazione al momento ancora in sospeso, ma che affronterà più avanti.

