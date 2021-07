ESCLUSIVA – E. Allegra (dif. Latina): “La promozione in C? Ho due dediche speciali”

Sabato scorso si è giocata la finale play-off per la promozione in serie C tra il Latina e il Savoia, partita avvincente e terminata in parità ai tempi supplementari. Per la migliore classifica, è stata premiata la compagine nerazzurra, in una stagione che è stata emozionante e al tempo stesso ricca di colpi di scena. Di questo, ma anche del suo futuro e non solo, ilnapolionline.com ha intervistato il difensore del Latina Emanuele Allegra.

Un paio di settimane fa avete conquistato la serie C nella finale contro il Savoia. Sensazioni per un pomeriggio davvero emozionante per te e il club. “Sono felice che abbiamo vinto questi play off , anche se come obiettivo primario era vincere il campionato. Ma abbiamo trovato una squadra molto forte e se ha vinto vorrà’ dire che ha meritato più di noi e quindi complimenti a loro. E’ stato un pomeriggio bellissimo e che ci ha regalato una gioia immensa come la promozione in serie C”.

C’è una dedica speciale che vorresti fare per la promozione del Latina in serie C? “Infine voglio ringraziare la mia fidanzata Sara, che mi è stata sempre vicino soprattutto nei momenti difficili, oltre alla mia famiglia. Persone per me importanti ed per questo che voglio dedicare questo risultato sportivo ad ognuno di loro”.

Come giudichi la tua esperienza al Latina, come rendimento e quali aspettative per il futuro? “Sono felice della mia esperienza al Latina , giudico una stagione molto positiva che mi ha fatto crescere tanto giocando cmq con gente superiore anche di questa categoria e mi sento molto più maturo e soddisfatto del mio rendimento anche se posso fare di più e cercherò di non accontentarmi mai. Sul futuro valuterò il tutto con calma, perchè in questo momento mi godo il traguardo raggiunto con il club nerazzurro”.

La stagione è stata altalenante, ottimo all’inizio, poi difficoltoso nella seconda parte. Come te lo spieghi? “Abbiamo avuto un inizio devastante nn ricordo bene più o meno abbiamo fatto 10 partite 8 vittorie stavamo bene poi nel corso della stagione abbiamo avuto tante difficoltà .. Però posso dire che non abbiamo mai mollato e quindi almeno spero di aver regalato una piccola gioia i nostri tifosi con questa vittoria dei play off”.

Tu ci hai giocato con Tutino e Palmiero, ed entrambi sono ormai maturati nel calcio professionistico. Cosa ne pensi, anche della crescita in cadetteria di Gaetano? “Tutino e Palmiero ci ho giocato insieme e si vedeva che cmq erano dei giocatori molto forti oltre ad essere due ragazzi eccezionali gli auguro il meglio perché sono cresciuto con loro. Su Gaetano dico che non ci ho giocato con il Napoli Primavera, però posso dire che è un giocatore che tecnicamente è molto forte e mi auguro che possa continuare su questa strada”.

Meno di tre settimane fa, il Napoli Primavera è tornato in serie A. Ti sei sentito con qualcuno di loro in questi giorni? “Mi fa piacere che il Napoli abbia vinto il campionato primavera sono contento per loro e gli faccio un in bocca al lupo per la nuova stagione. Purtroppo non ho avuto il tempo di sentirmi con loro, perchè mi stavo preparando sul campo per le fasi finali, però auguro il meglio sempre e che possano farsi onore in massima serie”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

