Dopo il via di Bakayoko ecco la situazione centrocampo del Napoli

Bakayoko è tornato per fine prestito al Chelsea e più avanti andrà fatta un’operazione in entrata. Da verificare quello che sarà il futuro di Fabian Ruiz che ha il contratto in scadenza nel 2023: uno dei prezzi pregiati del Napoli, tra quelli quindi che potrebbe andare via in caso di un’offerta ritenuta adeguata dal club azzurro. Potrebbe farsi avanti il RealMadrid che ha giàmostrato interesse nelle precedenti sessioni di mercato. Resterà Demme e resterà molto probabilmente anche Lobotka, il centrocampista slovacco che Spalletti seguiva già ai tempi dell’Inter. Altro pezzo pregiato è Zielinski, il polacco che invece è tra quelli destinati a restare, a meno che non dovesse arrivare un’offerta di quelle importanti per il centrocampista polacco. Ventre (Il Mattino)