EURO2020 – ITALIA, Difesa: serata impegnativa per Chiellini. Decisivi Donnarumma e Spinazzola

Nella gara contro numeri uno della guaduatoria mondiale, la difesa regge l’urto. Ed evita il passivo, su azione. Anche con un pizzico di fortuna. Che non guasta mai:

DONNARUMMA 7 – Si sdraia subito per chiudere Lukaku. Manona destra apertissima per deviare il missile di De Bruyne. Ancora disteso per respingere il diagonale di Lukaku. Che poi lo spiazza su rigore. Presente.

DI LORENZO 6 – È in fuorigioco prima del tocco di Bonucci, per il gol poi annullato. Punito da Vincic per la spintarella a Doku.

BONUCCI 6,5 – Esulta a vuoto. Non perde però la concentrazione. È sempre al centro del gioco con personalità e senso della posizione.

CHIELLINI 6 – Si dedica a Lukaku, sempre in agguato. La notte è complicata.

SPINAZZOLA 7 – Spinge alle spalle di Insigne. Evita di strafare, conta gli inserimenti e gli strappi. Con la coscia destra evita il pari di Lukaku. Si arrende nel finale: gli salta il tendine d’achille. Esce in barella. Ed in lacrime. Prezioso.

La Redazione