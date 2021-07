Dal Messico non arrivano buone notizie per Spalletti

Sarà per il Napoli un’estate non facile e non solo per il mercato, ma anche per gli impegni dei nazionali. In attesa del ritorno dei vari Insigne, Di Lorenzo, Meret e Fabian Ruiz, si aggiunge nella lista anche Hirving Lozano. Il club azzurro, come riporta il Corriere dello Sport, non lo manderà per le Olimpiadi di Tokyo come fuori quota, ma parteciperà al Golden Cup, fino al 10 Agosto con il Messico. Questo significa che non farà parte dei due ritiri della squadra partenopea. Certamente non una bella notizia per Luciano Spalletti.

La Redazione