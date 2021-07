Coppola (giornalista): “Insigne da pallone d’oro? Il candidato è un inglese…”

Il giornalista Gianfranco Coppola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live Show, trasmissione di approfondimento sul calcio italiano in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Lorenzo Insigne sta disputando un Europeo da Pallone d’Oro? Beh, se consideriamo che in lista c’è N’Golo Kanté che, però, non è il tipo di calciatore che riempie le stanzette dei ragazzini con le sue foto… Le cose sono cambiate: nemmeno Neymar entusiasma, in questo momento. Persino Leo Messi è lontano dai suoi standard migliori. Forse solo Raheem Sterling dell’Inghilterra esce dall’ombra: per il resto, ora non ne vedo altri. Se devo sbilanciarmi, probabilmente proprio Sterling è il miglior candidato. Pure Robert Lewandowski è sempre in prossimità del successo, ma il Pallone d’Oro non lo vince mai. Romelu Lukaku? E’ fuori dai giochi. Mai come quest’anno, il Pallone d’Oro può davvero essere un nome a sorpresa. Personalmente, credo che questo Campionato Europeo possa segnare un importante spartiacque su chi sarà eletto miglior calciatore in circolazione”.

La Redazione