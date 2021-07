COPA AMERICA – Lapadula show per il Perù e sfiderà il Brasile in semifinale

Da ieri sera è iniziata ufficialmente la fase decisiva della Copa America con i quarti di finale. La prima sfida è stata Perù-Paraguay, con Lapadula, ex Pescara, Milan e quest’anno al Benevento, autore del gol del 2-1 ed ha trasformato il primo calcio di rigore. Lotteria dal dischetto decisiva per i peruviani con il punteggio finale di 4-3. Nella notte il Brasile vince per 1-o contro il Cile. Decide l’ex Milan Paquetà e rete annullata alla “roja” all’ex Napoli Edu Vargas. Le altre due sfide saranno: Argentina-Ecuador e Colombia-Uruguay.

Perù-Paraguay 4-3 (d.c.r.)

Brasile-Cile 1-0

La Redazione