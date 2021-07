ADL: Stadi aperti  a tutti i vaccinati. Il patron guarda al futuro!

Aurelio De Laurentiis gli ha fatto strada introducendolo alla nuova avventura: «Un saluto a tutti, siamo qui con il nostro nuovo mister. C’è grande ottimismo. Benvenuto a casa». Poche parole, al fianco di Luciano Spalletti, all’ingresso del Training Center di Castel Volturno, all’alba di una nuova stagione. Aveva già parlato, e detto tanto, nella conferenza stampa di mercoledì scorso. Il suo pensiero, legato al rischio di ricominciare in piena estate, è chiaro anche in Inghilterra, riportato, testualmente, dall’agenzia di stampa Reuters: «Iniziare un nuovo anno coi limiti del Covid è davvero stupido» ha detto il presidente del Napoli.



DUE IPOTESI. Una decisione, da parte dei vertici del calcio, che non convince De Laurentiis per una serie di motivi, come le limitazioni per i tifosi. Più di una volta De Laurentiis ha considerato “falsata” l’ultima Serie A per gli stadi vuoti. Un danno economico ma anche per la squadra in termini di supporto, sostegno ed emozioni. Il presidente del Napoli propone due soluzioni: «Tutte le persone che si sono vaccinate, e che dunque hanno il passaporto vaccinale, dovrebbero avere la possibilità di entrare in uno stadio. La seconda ipotesi è quella di posticipare l’inizio del campionato in tutta Europa. Si potrebbe iniziare a fine settembre, a metà ottobre oppure a novembre, a patto che tutti quelli che intendono andare allo stadio abbiano ricevuto il vaccino».

SUPERLEGA. De Laurentiis non era convinto neppure del progetto Superlega: «L’errore di Perez – la sua riflessione – è stato quello di dire ‘siamo in dodici’. Non sei un re. Siamo tutti uguali in una democrazia». Per De Laurentiis ogni squadra deve poter sognare di partecipare alla Superlega. Ma su un punto è d’accordo: rinnovare il calcio. «La Uefa sta dimostrando di essere all’antico, non ha la capacità di rinnovarsi. Dobbiamo cambiare tutto, fermare il passato e pensare al futuro».

