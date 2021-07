UFFICIALE – Il classe 2000 Antonio Energe passa alla Carrarese

Il ragazzo campano ha trascorsi nel settore giovanile del Napoli e di piede destro si distingue, occupando posizioni esterne di attacco, per la grande rapidità di gambe e la capacita’ di dribbling oltreché per una certa confidenza con il goal, nell’ultima stagione con la maglia dell’Afragolese (campionato di serie D) ha trovato in ben tredici occasioni la via della rete rendendosi utile, anche, in fase di assistenza ai compagni con cinque assist.

Il giovane attaccante, nonostante la precoce eta’, vanta 36 apparizioni nel calcio dei grandi seppure in campionato dilettanti nazionali.

Le prime dichiarazioni dell’attaccante esterno dopo l’arrivo allo Stadio Dei Marmi di Carrara-Quattro Olimpionici Azzurri:

“Sono emozionato perche’ poter calcare campi professionistici e’ sempre stato un mio obiettivo e, onestamente, sono grato alla Carrarese che ha mostrato di credere in me.

Il mio primo proposito e’ non deludere chi ha mostrato fiducia nelle mie qualità e poi mi auspico che Carrara rappresenti un’occasione che possa ripagarmi dei sacrifici affrontati fino ad ora.

Non mi sono mai tirato indietro, non mi piace mollare di un centimetro infatti ho sempre affrontato a testa alta gente che anagraficamente aveva anche il doppio dei miei anni.

Probabilmente, inizialmente, potro’ pagare un gap per quanto riguarda ritmo, intensita’ e fisicità con il calcio professionistico.

Ad ogni modo credo di possedere alcune caratteristiche che possono far male come la velocità e la capacità di creare superiorità numerica sugli esterni inserendomi attraverso movimenti senza palla dentro l’area di rigore per provare la conclusione nello specchio della porta.

Inoltre, essere allenato da Mister Antonio Di Natale che nasce attaccante esterno, non può che essere ulteriore vantaggio da giocare a mio favore traendo tutti gli insegnamenti del caso da una persona che e’ stato un campione assoluto”.

Fonte: carrareseccalcio.it

nforma di aver perfezionato e concluso il tesseramento del calciatore classe 2000che si lega ai colori azzurri con un contratto a scadenza 30.06.2023.