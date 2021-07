Tacconi attacca: “De Laurentiis pensa prima ai soldi e poi ai tifosi del Napoli”

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, dell’Inter e della nazionale, ha parlato a 1 Station Radio, senza risparmiare critiche al patron del Napoli, De Laurentiis. “Oggi siamo tutti preoccupati di Lukaku, ma il Belgio ha tanti calciatori che possono farci male e sono anche alla fine di un ciclo. Io allenatore? Faccio troppa fatica, perché ai calciatori moderni mancano i fondamentali. Per i portieri basta saper giocare con i piedi, e questo non va bene. Meret? È bravo, ma avrebbe bisogno di continuità. Magari ci fossero più portieri come me e Zenga, soprattutto dal punto di vista caratteriale”

“De Laurentiis? Ha sempre pensato prima ai suoi soldi e poi ai tifosi del Napoli è uno con la manina corta, peggio dei genovesi. Avrebbe avuto bisogno di un direttore sportivo bravo, Giuntoli non ha molti contatti con i procuratori importanti”. La chiosa di Tacconi è sul valzer delle panchine: “Credo che la Juventus, con Allegri, abbia fatto il miglior affare. Mi aspetto tanto da Spalletti al Napoli e da Sarri alla Lazio”.