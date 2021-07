Squadra e staff: ne parleranno oggi Spalletti e DeLa a Castelvolturno

Oggi per Spalletti e De Laurentiis ci sarà l’occasione perfetta per affrontare tematiche e l’argomento principe: il mercato. Di certo il signor Luciano punterà su Meret, protagonista di un’altalena costante con Ospina nel corso del periodo di Rino; su Manolas, suo ex centrale di lusso nella Roma; e poi su Di Lorenzo, Zielinski, Lozano, Mertens e Osimhen, pilastri e capisaldi di qualità e quantità. La quadra contrattuale con Insigne farebbe molto, ma molto comodo a tutti, così come la permanenza di Koulibaly. Entrambi fanno la differenza. Per quel che riguarda lo staff, insieme con Spalletti ci saranno il vice Domenichini; i preparatori e i collaboratori tecnici Baldini, Sinatti, Calzona, Rosalen Lopez e Cacciapuoti; il dottor Canonico; il team manager Santoro.

F. Mandarini (CdS)