SPORTITALIA – E’ arrivato a Castel Volturno Luciano Spalletti: “Come dicono i tifosi sarò con te e Forza Napoli”

Il primo giorno a Castel Volturno per il nuovo tecnico del Napoli Luciano Spalletti è iniziato in questi minuti. L’allenatore di Certaldo è arrivato al Konami Training Center, dov’è stato accolto dal presidente Aurelio De Laurentiis, dal vice-presidente Edo e dal responsabile della comunicazione Guido Baldari. Tema del giorno il mercato strategie in entrata e in uscita del club azzurro. Lo riporta Sportitalia. Ecco le prime parole del mister: “Per prima cosa va detta qualche parola alla città e ai tifosi. Forza Napoli e come dicono loro, sarò con te. Sono felicissimo ed onoratissimo di essere il nuovo allenatore, metterò tutto me stesso a disposizione per il bene del #Napoli. Ho amato le città dove ho lavorato e la felicità delle città è diversa: dipende dal contesto, e Napoli non vedo l’ora di conoscerla bene”

Anche le parole di De Laurentiis sul mister Spalletti: “Un saluto a tutti, siamo qui con il nostro nuovo mister, c’è grande ottimismo. Benvenuto a casa”

Fonte: foto Marco Azzi