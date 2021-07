Serie A – Ieri una giornata di grandi tensioni in Lega: salta l’ipotesi “spezzatino”

La serie A minaccia la serrata: stadi aperti al 100% per tutti i vaccinati, oppure il prossimo campionato non parte. E’ stata un’altra Assemblea infuocata quella di ieri. Ma non sullo “spezzatino”, tema che ieri è stato (definitivamente?) accantonato, e soprattutto senza spaccature interne. Al contrario, stavolta i club erano tutti schierati dalla stessa parte nel contestare la scelta del governo di far partire la prossima stagione con il pubblico in presenza, ma solo al 25%. «Non sotto quella quota», aveva precisato il sottosegretario alla Salute Costa lo scorso 22 gennaio. Secondo la serie A, però, non è più questione di percentuali: a chi è vaccinato deve essere concesso il libero accesso allo stadio, senza limiti, mentre chi non lo è non deve poter entrare.

A cura di Pietro Guadagno (CdS)