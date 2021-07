Risparmiati già 10 milioni sugli stipendi ma non basta. Gli ingaggi degli azzurri

Rispetto al bilancio di settembre 2020 ci sono cinque voci in meno. Perché a Llorente e Milik ceduti nel mercato invernale (rispettivamente a Udinese e Marsiglia), si aggiungono Bakayoko (tornato al Chelsea per fine prestito) e i due svincolati Hysaj e Maksimovic. La somma degli stipendi dei cinque calciatori oramai ex Napoli sfiora i 10 milioni di euro netti (la cui metà al netto è solo data da Hysaj,Maksimovic e Bakayoko), motivo per il quale è lecito immaginare che da qui alla fine del mercato estivo potrebbero arrivare altri tagli sostanziosi.Per far quadrare i conti, infatti, sarà opportuno rimodulare gli stipendi, effettuare dei tagli e abbassare quel tetto che diversamente rischierebbe di far saltare il banco. B. Majorano (Fonte e foto Il Mattino)