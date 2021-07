Novellino è il nuovo allenatore della Juve Stabia; Serie B in arrivo?

Walter Novellino, 68 anni, avellinese di Montemarano, è il nuovo allenatore della Juve Stabia. La società gialloblù ha ufficializzato la notizia dell’assunzione del tecnico, che era stato alla guida del Napoli nella stagione 1999-2000 riportando gli azzurri in Serie A. La sua esperienza azzurra durò soltanto un anno: il Napoli, dov’era arrivato il nuovo socio Giorgio Corbelli, puntò su Zdenek Zeman e Novellino andò ad allenare il Piacenza, conquistando subito un’altra promozione in serie A. Nello staff dei collaboratori tecnici per la prossima stagione di serie C ci sarà un ex azzurro di quel campionato, Giorgio Lucenti.

Fonte: Il Mattino