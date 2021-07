Mercato – Tutto dipenderà dalle offerte, in entrata priorità al terzino

Tempo di mercato. Il pezzo pregiato è Koulibaly, chi potrebbe andare via è Fabian Ruiz, da definire il futuro di Lorenzo Insigne. Queste sembrano le priorità di casa Napoli. Altro ingaggio alto è quello di Mertens, che ha un altro anno di contratto e quello di Lozano che ha l’accordo in scadenza nel 2024. Per tutti, come specificato in conferenza dal presidente De Laurentiis, se arrivasse l’offerta adatta…Tutto dipenderà, quindi, dalle proposte che arriveranno anche per Zielinski, un altro big (c’è stato un sondaggio dell’Arsenal). Sarà comunque un mercato al ribasso per via della crisi economica che ha investito tutti i club per via della problematica del coronavirus. L’obiettivo principale in entrata è Emerson Palmieri, il terzino sinistro del Chelsea, colpo che il Napoli potrà decidere di affondare solo dopo un’uscita. E il Galatasaray si muove per Mario Rui e potrebbe sferrare la mossa chiave per assicurarsi il terzino portoghese, situazione da tenere monitorata

Fonte: Il Mattino