Mario Rui è ad un passo dalla cessione. Due i nomi nella lista di Giuntoli

Il Napoli, come ha fatto intendere il suo presidente De Laurentiis, dovrà prima vendere e poi comprare, come nelle migliori tradizioni delle sessioni di mercato del club azzurro. Sul piano delle vendite sembra davvero ad un passo dall’addio Mario Rui. Il Galatasaray è arrivato ad offrire 5 milioni per il laterale mancino ex Spezia, Empoli e Roma con un ingaggio da oltre 2 milioni. Ora si attenderà la risposta della società partenopea che però si sta già muovendo per sostituirlo. Il primo nome nella lista del d.s. Giuntoli è Emerson Palmieri che si vorrebbe prenderlo in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto, mentre il Chelsea chiede sui 20 milioni. L’alternativa è Mandava del Lilla, che gli è stato proposto il rinnovo con il club francese. E’ chiaro che prima di cedere Mario Rui, bisognerà avere la soluzione pronta per sostituirlo al meglio.

La Redazione