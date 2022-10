Lo Monaco: “Italia-Belgio sarà una bella partita, ho sensazioni positive. Minaccia di De Laurentiis sulla capienza degli stadi? Ecco come andrà a finire…”

Il dirigente sportivo e consigliere della Federcalcio Italiana Pietro Lo Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata odierna di ‘Marte Sport Live’, trasmissione di approfondimento in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Italia-Belgio? Ho sensazioni positive. Penso che vedremo una bella partita. Ce la giochiamo. Diversi club di Serie A sono in rosso o vivono situazioni poco regolari? Ci vuole un intervento dall’alto, i massimi organi devono mettere dei paletti. Le società inadempienti devono essere sanzionate. Tra i casi più particolari in Serie A, prendete la Salernitana: andava venduta, le regole parlano chiaro. Claudio Lotito vuole tenere due squadre sotto la stessa proprietà con un espediente. L’inadempienza è inadempienza. Nemmeno in Serie B si può fare una cosa del genere. Aurelio De Laurentiis, insieme ad altri presidenti, minaccia di non far partire la compilazione dei calendari di Serie A perché non vuole giocare con gli stadi pieni al 25%? Questa storia finisce alzando la percentuale della capienza. La porteranno al 50%, vedrete”.

