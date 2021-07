La parola d’ordine dell’estate sembra una: tagliare!

All’inizio della scorsa stagione, infatti, il bilancio azzurro segnava 105milioni di euro (netti) come monte ingaggi. Una cifra decisamente elevata che poneva il club di De Laurentiis al quarto posto nella classifica delle squadre di serie A (alle spalle di Juventus, Inter e Roma). Una cifra elevatissima considerando che il Napoli lo scorso anno non partecipava nemmeno alla Champions. Per il secondo anno di fila, quindi, gli azzurri saranno fuori dalla competizione più ricca del Continente, motivo per il quale adesso toccherà fare ulteriori tagli ed evitare il tracollo finanziario. In questo senso le parole di De Laurentiis a Roma mercoledì pomeriggio non hanno lasciato spazio ad eventuali interpretazioni alternative. B. Majorano (Il Mattino)