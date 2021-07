In attesa della cessione, Folhorunsho verrà visionato da Spalletti

Lo scorso anno con la maglia della Reggina si è visto il potenziale tecnico del centrocampista ex Primavera della Lazio e del Bari Michael Folorunsho, autore di 6 gol. Le parole del d.s. del club calabrese Taibi sulla situazione del giocatore di proprietà del Napoli: «Ho incontrato il procuratore di Folorunsho che mi ha ribadito l’impegno a soddisfare la richiesta del ragazzo desideroso di misurarsi in A. Nello stesso tempo – se Folorunsho dovesse rimanere in B la Reggina c’è. È stato lo stesso calciatore ad assumere impegno in tal senso». Si ricomporrebbe il duo con Rivas della passata stagione per il nuovo allenatore Aglietti. Ma sul talento del Napoli valorizzato da Marco Baroni sullo Stretto è vigile anche il Lecce, soprattutto se Marco Mancosu (34) dovesse avere bisogno di tempo per tornare a incidere da leader nello scacchiere salentino ridisegnato dal direttore Pantaleo Corvino. Di fatto, al momento, Folorunsho dovrebbe partire con Spalletti. Poi si vedrà.

Fonte: Clero Bertoldi e Eugenio Marino CdS

Fonte: foto Gianni di Campli