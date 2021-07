(Formazioni) – Belgio/Italia, stasera sfida Mertens contro Insigne

Questa sera all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera, fischio d’inizio alle ore 21,00, ci sarà la sfida tra il Belgio e l’Italia, valevole per i quarti di Euro 2020. In casa dei fiamminghi, sembra che possa recuperare De Bruyne, mentre Eden Hazard invece no con ogni probabilità. Pronto Mertens a giocare nel tridente assieme a Lukaku e al giocatore del Manchester City. In casa azzurra Chiesa in vantaggio su Berardi, mentre oggi si scioglierà il dubbio in difesa Chiellini oppure Acerbi. Per il resto in campo Di Lorenzo a destra e Insigne nel tridente offensivo.