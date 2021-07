Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli: “Empoli? Se dopo un paio di partite non si convince…”

A “Si gonfia la rete”, Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli:

“Ho sentito l’intervista di De Laurentiis, generalmente da Napoli non scelgono noi. Anzi, c’è uno che da Empoli e andato a Napoli un paio di anni fa perché il papà lavora a Napoli, dovrebbe essere Miele. Al di là di questo, in Campania 20 anni fa avevamo una società satellite e potevamo comprare qualche elemento ma non siamo più molto incisivi. L’impressione mia è che negli anni ’80 e ’90 avessimo una situazione di privilegio in Campania, ora non molto. Mettiamo che il Napoli Primavera entri tra le prime 10 o 6 di Italia, ci sono troppi interessi, pressioni e aspettative in prima squadra. Ad Empoli, se dopo un paio di partite, non si convince, ci sono delle condizioni di etica sportiva perché si abbia gusto di aiutare i giovani presenti nel loro approccio. Al di là del caso, noi a livello giovanile ci togliamo spesso grandi soddisfazioni. Ricci? A Napoli ha giocato una bellissima partita, come lui anche altri giovani”.

Fonte: Radio Marte