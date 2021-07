EURO 2020 Quarti di finale – Belgio-Italia 1-2, azzurri in semifinale. Insigne e Di Lorenzo monumentali

Questa sera all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera si è giocato il quarto di finale di Euro 2020 tra il Belgio e l’Italia. Inizio aggressivo dei fiamminghi che pressano anche se non riescono a concludere. La prima palla gol è con De Bruyne che calcia dal limite dell’area, parata di Donnarumma. Il portiere ex Milan si ripete su Lukaku. Poi sale in cattedra Insigne che cerca il tiro a giro, palla alta di poco sopra la traversa. Il gol del vantaggio arriva con Barella, assist di Verratti e il centrocampista dell’Inter supera Vertogen e batte Courtois. Sfiora il raddoppio con Chiesa l’Italia, palla che esce di poco sul fondo. Lo 0-2 però arriva con Insigne, il numero 10 scarta un paio di avversari, calcia a giro, imparabile per Curtois. Il Belgio accorcia le distanze per un rigore molto dubbio, per un contatto di Di Lorenzo su Doku, Lukaku spiazza Donnarumma. I padroni di casa vanno vicini al pareggio con la punta dell’Inter, ma salva sulla linea Spinazzola. L’esterno della Roma è costretto ad uscire per un dolore dietro il il ginocchio. Dopo 7 minuti di recupero l’Italia festeggia, con cuore e con merito conquista la semifinale e affronterà la Spagna. Immenso Insigne e bene Di Lorenzo, mentre Mertens non convince a gara in corso.

Belgio (3-4-2-1): Courtois 6; Alderweireld 5, Varmaelen 6, Vertonghen 5; Meunier 5,5 (25′ st Chadli s.v., 29′ st Praet s.v.), Witsel 5, Tielemans 5 (25′ st Mertens 5), T. Hazard 5; De Bruyne 6, Doku 6,5; Lukaku 6. All.: Martinez 5

Italia (4-3-3): Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 6,5, Bonucci 7, Chiellini 7, Spinazzola 6,5 (35′ st Emerson s.v.); Verratti 5,5 (29′ st Cristante s.v.), Jorginho 6,5, Barella 7; Chiesa 6 (45’+1′ st Toloi s.v.), Immobile 4,5 (29′ st Belotti s.v.), Insigne 7,5 (35′ st Berardi s.v.). All.: Mancini 7

Arbitro: Vincic

Marcatori: 31′ Barella (I), 44′ Insigne (I), 45’+2′ rig. Lukaku (B)

Ammoniti: Verratti (I), Tielemans (B)

A cura di Alessandro Sacco