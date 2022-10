ESCLUSIVA – P. Wergifker: “A Como ringrazio tutti per l’opportunità e c’è un retroscena che vorrei raccontare”

Il calcio femminile sta crescendo sotto tutti gli aspetti e l’ultima stagione tra serie A e B ha confermato i miglioramenti sul piano tecnico e non solo. Ma è anche storie non con il lieto fine, però con tata voglia di ricominciare. E’ il caso di Pablo Wergifker che ha rilasciato l’intervista al nostro sito ilnapolinline.com

Mi potresti raccontare dell’esperienza alla Riozzese Como, sei ti ritieni soddisfatto? “Devo ringraziare il presidente Stefano Verga, il club e la squadra per l’opportunità che mi hanno dato. Da un lato è stato un peccato, perché fino a Gennaio eravamo secondi con due punti in meno dalla prima in classifica. Da quel momento non ci siamo più ripetute e poi dopo la sconfitta contro l’Orobica c’è stato l’esonero. Devo dire la verità quando sono andato a svuotare l’armadietto per prendere le mie cose, c’erano persone che si sono commosse ed ho ricevuto diversi messaggi dalle ragazze di ringraziamento. Ovviamente c’è il rammarico per l’esito della stagione, ma non ho rimpianti questo te lo posso dire con certezza”.

Per il tuo futuro, ci sono già richieste per la prossima stagione? “Si ci sono richieste da club di serie B e non sono di squadre del territorio lombardo. Al momento sono solo interessamenti, ma mi auguro di poter trovare per la prossima stagione una panchina per rimettermi in gioco”.

Che ne pensi di Pomigliano e Lazio squadre salite in serie A? “Il Pomigliano, come ti ho sempre detto, ha meritato la promozione. E’ una squadra che ha espresso un gioco piacevole ed ha meritato di salire in A. Sulla Lazio, c’è stato un momento che spesso pareggiava le partite, ma poi ha invertito la rotta e alla distanza ha conquistato la promozione con pieno merito. Sul derby Pomigliano-Napoli, sarà una sfida interessante come tutti i derby e mi auguro che possano entrambe ottenere il massimo, anche se dipende dagli acquisti che faranno nel mercato estivo”.

Hai lavorato all’Inter, club nerazzurro che ha ingaggiato in panchina Rita Guarino. Cosa ne pensi in merito? “Io credo che per lavoro e risultati l’Inter abbia fatto la scelta migliore. Rita Guarino non si discute, ha dimostrato tutto il suo valore con la Juventus, ma anche con le nazionali giovanili dell’Italia. E’ chiaro che ci vorrà tempo prima che il club nerazzurro possa raggiungere il vertice, ma sicuramente è una buona base di partenza”.

Infine tra un anno l’Italia giocherà gli Europei in Inghilterra. Secondo te saprà ripetere le gesta del mondiale in Francia? “L’Italia ormai è una realtà, non solo ha ottime calciatrici, ben allenata da c.t. Bertolini, ma esprime un bel gioco. Sicuramente l’Europeo è una manifestazione non semplice, visto il valore delle squadre, ma secondo me le azzurre hanno tutto il potenziale per arrivare tra le prime otto come nel mondiale in Francia”.

