Di Marzio: “Serve investire per lo scudetto, si può fare di più”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live.

“Il Belgio è – insieme all’Inghilterra – la squadra più forte dell’Europeo. Fa paura, se dovesse giocare al completo con Hazard e De Bruyne…Bisogna capire se hanno avuto incidenti di ortopedia o articolari, se c’è un problema muscolare diventa tutto un problema. Ovviamente preferirei che non giocasse nessuno dei due.

De Laurentiis cederà il Napoli? Preferisco non intrufolarmi in questi argomenti e parlare di calcio. Se ci fosse stato qualche napoletano doc forse avrebbe avuto il piacere – oltre che gli interessi – di prendersi il Napoli. Finora va detto che siamo andati in Champions e siamo stati sempre in Europa. Si può fare di più, non è il momento di avere il braccino corto, serve investire per lo Scudetto. Vuole dimensionare? Vero che ha tenuto il Fair Play Finanziario fino a questo momento ma potrebbe essere il momento giusto per portare qualche campione a Napoli. Qualcuno che faccia la differenza a livello di personalità. In effetti qualcuno in più il Napoli ha comprato ma non hanno dato”.