Di Marzio: “Il Napoli ha tre calciatori inutili in rosa, ecco chi prenderei…”

L’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio ha detto la sua sul calciomercato degli azzurri ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’: “Lobotka? Che lo teniamo a fare. Anche Mario Rui e Malcuit è inutile tenerli. Il Napoli ha bisogno di un centrocampista davanti alla difesa, non si deve andare avanti con i nomi. Nessuno di quelli citati finora è adatto. Scudetto? Se hai giocatori forti dipende da te. Noi li abbiamo vinti con i grandi giocatori. Il sistema farà di tutto ovviamente per poter allineare i grandi club ai nastri di partenza. Il sistema sono le milanesi e la Juventus ma se hai l’allenatore giusto e i giocatori forti il campionato lo vinci. Per il Napoli è arrivato il momento di comprare i campioni: in caso contrario, non si vince. Douglas Luiz? Lo prenderei subito, è fortissimo. Costa 40 milioni? Non è vero: l’Aston Villa l’ha preso in prestito dal Manchester City per 15 milioni, parliamo di cifre più abbordabili. Mbabu, Larsen dell’Udinese o Castrovilli? Quest’ultimo è il migliore. Fisico e tecnico, va comprato adesso che viene da una stagione non brillane. Anguissa? Non lo conosco. Come detto, punterei tutto su Castrovilli”.