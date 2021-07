Da Domenichini a Santoro, tutti i componenti dello staff di Spalletti

Da oggi inizierà ufficialmente l’avventura di Luciano Spalletti nel Napoli, dove alle ore 12,30 incontrerà il presidente De Laurentiis e il d.s. Giuntoli per fare il punto della situazione sul mercato estivo in entrata e in uscita. Nel frattempo si conoscono le persone che faranno parte dello staff tecnico del mister di Certaldo. Il suo vice sarà Domenichini, il collaboratore tecnico sarà Baldini. Il preparatore atletico Sinatti, il mental-coach Calzona due ex dello staff di Sarri. Il preparatore dei portieri Rosalen Lopez accompagnato da Cacciapuoti. Infine il team manager un gradito ritorno quello di Beppe Santoro. Insomma è partita ufficialmente la stagione di Luciano Spalletti.

La Redazione