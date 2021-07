CENTROCAMPO – Zan Flemming, si prosegue a pescare nell’Eredivisie

Il Napoli ha diversi nomi nella lista per il centrocampo, dove probabilmente dovrà fare a meno di Toma Basic vicinissimo alla Lazio dell’ex Sarri. Per la linea mediana c’è Zan Flemming del Fortuna Sittard, questo secondo le pagine odierne de “il Mattino”. Nell’Eredivisie ha realizzato 12 reti e fornito 7 assist. Ha 21 anni ed è uno dei calciatori in prospettiva più interessanti. Il club azzurro dovrà come sempre prima vendere e poi comprare, ma Flemming è certamente un nome da tenere in grande considerazione.

