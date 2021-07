Cedibili e no, di questo si parla in questo momento a Castelvolturno

Mezzogiorno napoletano di fuoco. Ovvero: l’era del Napoli di Luciano Spalletti sta cominciando adesso. Incontrerà De Laurentiis al centro sportivo di Castel Volturno. Tutti, a cominciare dal club, puntano forte su di lui per guardare al domani, per costruire qualcosa di importante pezzo dopo pezzo. Da lui e da uno staff che, con l’ufficioso ingresso del preparatore dei portieri Rosalen Lopez, può ritenersi completo. Non resta che definire la squadra, insomma. E non è mica poco: i nodi sono sempre gli stessi. sono soprattutto Fabian, Koulibaly e Insigne, e anche se DeLa ha sottolineato l’assenza della categoria “incedibili”, un’idea forte di fondo è inevitabile. Esiste: e passa attraverso Meret, Di Lorenzo, l’antico pretoriano romano Manolas, Zielinski, Osimhen, Mertens, Lozano e ovviamente gli stessi Lorenzino e Kalidou. Loro: tutti gli uomini di Spalletti.

F. Mandarini (CdS)