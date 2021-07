CALCIO FEMMINILE – L’Hellas Verona, nuova pretendente di Alessia Rognoni

Non c’è solo la neo promossa in serie A Pomigliano femminile, ma nelle ultime ore l’Hellas Verona si è fatta avanti per Alessia Rognoni. La giocatrice di proprietà dell’Inter, sarebbe in cima alla lista del club scaligero e pronto a scavalcare la società campana e potrebbe giocare per la prima volta in massima serie. Questo quanto riportato da ilcalciofemminileicf.com

La Redazione